Kina osudila vojnu intervenciju SAD u Venecueli: Traži sednicu Saveta bezbednosti

Kina je danas osudila vojnu intervenciju SAD u Venecueli i hapšenje njenog predsednika Nikolasa Madura i pozvala sve strane da rade na stabilnosti zemlje, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Kine. "Kina osuđuje neprikrivenu upotrebu sile SAD protiv Venecuele, koja ozbiljno krši međunarodno pravo i osnovne norme u međunarodnim odnosima, zadire u suverenitet Venecuele i ugrožava mir i bezbednost u Latinskoj Americi i karipskom regionu", objavio je portparol