Danas je Tucindan: Recept za božićnu pečenicu koja se po običaju priprema baš danas - ovako su radile naše bake

Dnevnik pre 7 minuta
Danas je Tucindan: Recept za božićnu pečenicu koja se po običaju priprema baš danas - ovako su radile naše bake

Danas je Tucindan – dan kada se u srpskim domovima sprema pečenica, jer sutra je Badnji dan, najstroži post u godini. Ono što se danas pripremi, jede se na Božić, a svaki korak ima svoje značenje, zapisano u narodnim običajima i starim kućnim pravilima.

Tucindan je dan uoči Badnjeg dana i u srpskoj narodnoj tradiciji ima vrlo jasno određenu ulogu – dan pripreme mrsne hrane, jer Badnji dan mora da protekne u strogom postu, bez mesa, masti, jaja i mlečnih proizvoda. Zbog toga se pečenica nikada ne priprema na Badnji dan, već isključivo dan ranije – na Tucindan. Tako se poštuje post, ali i obezbeđuje svečana, bogata trpeza za Božić, kada post prestaje i slavi se rođenje Hristovo. U starim zapisima i narodnim
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Danas je Tucindan – kakvi se običaji vezuju za ovaj praznik?

Danas je Tucindan – kakvi se običaji vezuju za ovaj praznik?

Glas Šumadije pre 8 minuta
Danas je Tucindan – zašto je važno vratiti sve dugove i spremiti pečenicu

Danas je Tucindan – zašto je važno vratiti sve dugove i spremiti pečenicu

RTV pre 1 sat
Danas je Tucindan - kakvi se običaji vezuju za ovaj praznik?

Danas je Tucindan - kakvi se običaji vezuju za ovaj praznik?

N1 Info pre 1 sat
Danas je Tucindan, vreme kad se sprema božićna pečenica: Veruje se da ove običaje treba ispoštovati

Danas je Tucindan, vreme kad se sprema božićna pečenica: Veruje se da ove običaje treba ispoštovati

Mondo pre 2 sata
Danas je Tucindan – zašto je važno vratiti sve dugove i spremiti pečenicu

Danas je Tucindan – zašto je važno vratiti sve dugove i spremiti pečenicu

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BožićBadnji danMleko

Društvo, najnovije vesti »

Danas oblačno i hladno, nastavlja da pada sneg, u Beogradu i centralnom delu zemlje - ledena kiša

Danas oblačno i hladno, nastavlja da pada sneg, u Beogradu i centralnom delu zemlje - ledena kiša

N1 Info pre 18 minuta
Sneg i led u Srbiji – glavni putevi prohodni, moguće nestašice struje i kašnjenje letova

Sneg i led u Srbiji – glavni putevi prohodni, moguće nestašice struje i kašnjenje letova

RTV pre 3 minuta
Demografija i politika: Kad broj ljudi počne naglo da opada

Demografija i politika: Kad broj ljudi počne naglo da opada

Radio 021 pre 33 minuta
Danas je Tucindan – kakvi se običaji vezuju za ovaj praznik?

Danas je Tucindan – kakvi se običaji vezuju za ovaj praznik?

Glas Šumadije pre 8 minuta
Ako se mi ne menjamo, sistem nema za koga da se promeni

Ako se mi ne menjamo, sistem nema za koga da se promeni

Danas pre 18 minuta