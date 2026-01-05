Sneg na mnogim deonicama, prilazi graničnim prelazima i zimskim centrima prohodni

JP "Putevi Srbije", na osnovu Izveštaja Štaba Zimske službe u 5.09 časova, saopštilo je da snega ima na mnogim deonicama najopterećenijih putnih pravaca prvog, kao i drugog i trećeg prioriteta održavanja, debljine do pet centimetara, dok je kolovoz vlažan, zbog čega se preporučuje oprezna vožnja.

Na putnim pravcima III prioriteta održavanja neprohodna je deonica II B-331 Banja Koviljača - Gučevo - Zajača. Prilazi graničnim prelazima su prohodni, kao i prilazi zimskim turističkim centrima. Deonice na pravcima prvog prioriteta održavanja na kojima ima snega su: I A-1, petlja Feketić - petlja Sirig, kolovoz je vlažan, snega ima do pet centimetra I A-1, petlja Kovilj - petlja Beška , kolovoz je vlažan, snega ima do pet centimetra I A-1, petlja Sirig - petlja