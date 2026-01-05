Prvi grad u Srbiji proglasio vanrednu situaciju: Sve raspoložive ekipe na terenu

Mondo pre 1 sat  |  Mila Matović
Prvi grad u Srbiji proglasio vanrednu situaciju: Sve raspoložive ekipe na terenu

Gradski štab za vanredne situacije doneo je odluku da se na celoj teritoriji Loznice proglasi vanrednu situaciju kako bi se sprečilo ugrožavanje bezbednosti građana i obezbedilo normalno funkcionisanje života u gradu.

Direktor ogranka "Elektrodistribucije Loznica", Darko Karapandžić, istakao je da je snabdevanje električnom energijom u pojedinim prigradskim naseljima otežano, ali da su sve raspoložive ekipe na terenu i da se intenzivno radi na otklanjanju kvarova po prijavama građana. Direktor JP "Loznica razvoj", Nikola Dragićević, izjavio je da su svi putni pravci prve kategorije prohodni, te da se radovi na čišćenju snega i raščišćavanju terena nastavljaju u skladu sa
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Proglašena vanredna situacija u Loznici zbog otežanog snabdevanja električnom energijom

Proglašena vanredna situacija u Loznici zbog otežanog snabdevanja električnom energijom

Nedeljnik pre 1 sat
Proglašena vanredna situacija u Loznici zbog otežanog snabdevanja električnom energijom

Proglašena vanredna situacija u Loznici zbog otežanog snabdevanja električnom energijom

Nova pre 1 sat
Ova vodena stihija iz Crne Gore ide ka Srbiji: Alarmantno stanje u Prijepolju, vodostaj Lima i dalje raste - sve ekipe u…

Ova vodena stihija iz Crne Gore ide ka Srbiji: Alarmantno stanje u Prijepolju, vodostaj Lima i dalje raste - sve ekipe u maksimalnoj pripravnosti (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 1 sat
Prijepolje u pripravnosti: Proglašena vanredna situacija u četiri mesne zajednice zbog reke Lim

Prijepolje u pripravnosti: Proglašena vanredna situacija u četiri mesne zajednice zbog reke Lim

Euronews pre 1 sat
Proglašeno vanredno stanje zbog otežanog snabdevanja strujom: Evo u kom gradu u Srbiji

Proglašeno vanredno stanje zbog otežanog snabdevanja strujom: Evo u kom gradu u Srbiji

Dnevnik pre 2 sata
Vanredna situacija u Loznici: zbog otežanog snabdevanja strujom

Vanredna situacija u Loznici: zbog otežanog snabdevanja strujom

Kurir pre 2 sata
Vanredna situacija u još jednom gradu u Srbiji: Ova opasnost im preti

Vanredna situacija u još jednom gradu u Srbiji: Ova opasnost im preti

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vanredno stanjeLoznicaSneg

Regioni, najnovije vesti »

Saobraćajna nezgoda kod Medne, vatrogasci spasioci jednu osobu izvukli iz vozila (FOTO)

Saobraćajna nezgoda kod Medne, vatrogasci spasioci jednu osobu izvukli iz vozila (FOTO)

InfoKG pre 29 minuta
Litije, badnjaci i liturgija u Svrljigu

Litije, badnjaci i liturgija u Svrljigu

Južne vesti pre 1 sat
Tokom proteklog vikenda evidentirane su tri saobraćajne nezgode

Tokom proteklog vikenda evidentirane su tri saobraćajne nezgode

I Love Zrenjanin pre 1 sat
Još jedna efikasna akcija vatrogasaca-spasilaca u saobraćajnoj nezgodi

Još jedna efikasna akcija vatrogasaca-spasilaca u saobraćajnoj nezgodi

Glas Šumadije pre 33 minuta
Timok se smirio, ali opasnost i dalje nije prošla

Timok se smirio, ali opasnost i dalje nije prošla

Glas Zaječara pre 54 minuta