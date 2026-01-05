Severna Koreja objavila da je testirala hipersonične rakete

Severnokorejski lider Kim Džong Un, koji je tokom vikenda prisustvovao probama hipersoničnih raketa, istakao je potrebu Severne Koreje za jačanjem kapaciteta za nuklearno odvraćanje, javila je jutros državna agencija KCNA.

Severna Koreja je izvestila o vežbi dan nakon što su njeni susedi saopštili da su primećena višestruka lansiranja balističkih raketa i optužili Pjongjang za provokacije. "Moramo kontinuirano unapređivati vojna sredstva", izjavio je Kim Džong Un. Probe su bile u nedelju, samo nekoliko sati pre nego što je južnokorejski predsednik otputovao u Kinu, na sastanak sa kineskim predsednikom. Kako se navodi, cilj vežbe bio je da ispita spremnost hipersoničnog sistema