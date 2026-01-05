Testirani projektili

Vesti online pre 59 minuta  |  Sputnjik (A. S.)
Testirani projektili

Severna Koreja testirala je hipersonične rakete, javila je Korejska centralna novinska agencija.

„Dana 4. januara održane su vojne vežbe vodeće udarne grupe Korejske narodne armije za lansiranje hipersoničnih raketa", navela je agencija. Rakete su lansirane iz okruga Rjokpo u Pjongjangu i pogodile su zadate ciljeve na udaljenosti od 1.000 kilometara u Japanskom moru. Severnokorejski lider Kim Džong Un, koji je posmatrao vežbe, naglasio je da su one izvršile važan odbrambeni i tehnički zadatak. On je rekao da je jačanje snaga za nuklearno obuzdavanje zemlje
