U Loznici proglašena vanredna situacija zbog otežanog snabdevanja strujom

N1 Info pre 46 minuta  |  Tanjug
Gradski štab za vanredne situacije doneo je danas odluku da se na celoj teritoriji Loznice proglasi vanredna situacija, objavljeno je na zvaničnom gradskom sajtu, uz objašnjenje da je ovakva odluka doneta kako bi se sprečilo ugrožavanje bezbednosti građana i obezbedilo normalno funkcionisanje života u ovom gradu.

Direktor ogranka "Elektrodistribucije Loznica" Darko Karapandžić istakao je da je snabdevanje električnom energijom u pojedinim prigradskim naseljima otežano, ali da su sve raspoložive ekipe na terenu i da se intenzivno radi na otklanjanju kvarova po prijavama građana. Direktor JP "Loznica razvoj" Nikola Dragićević izjavio je da su svi putni pravci prve kategorije prohodni, te da se radovi na čišćenju snega i raščišćavanju terena nastavljaju u skladu sa utvrđenim
Ključne reči

LoznicaSnegvanredna situacija

