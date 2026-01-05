(VIDEO) Stanje na putevima širom Srbije: Glavni pravci prohodni, vozači da budu na oprezu

Putevi Srbije su saopštili da su kolovozi vlažni i da na mnogim deonicama ima do pet centimetara snega i vozačima preporučili da budu oprezni.

Reporterka N1 javila iz Kragujevca kaže da je sve bez problema, iako su građanima stigla upozorenja. Kaže i da su prošli delom Šumadije, da su obišli brdo Svetinja na putu Kragujevac - Topola i da je tu kolovoz čist, ali da ima magle i da je potreban dodatan oprez. PZP Kragujevac saopštava da ima devet punktova kao i da nema problema što se tiče prohodnosti. U gradu dežura deset ekipa i za N1 kaže da su svi putevi prohodni. Nema snega i leda na putu, a posipana je