Gutereš na hitnom sastanku Saveta bezbednosti UN pozvao zvaničnike Venecuele da se uključe u dijalog

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog mogućeg pogoršanja političke i bezbednosne situacije u Venecueli nakon što su SAD uhapsile predsednika te zemlje Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, pod optužbama za krijumčarenje droge i oružja.

Gutereš je upozorio da bi ovaj potez mogao dodatno destabilizovati Venecuelu, imati negativne posledice po ceo region i predstavljati opasan presedan u načinu na koji države međusobno postupaju. U pisanoj izjavi, pročitanoj na hitnoj sednici Saveta bezbednosti UN, Gutereš je istakao da je posebno zabrinut zbog toga što američka vojna operacija hapšenja, izvedena u Karakasu, možda nije bila u skladu s pravilima međunarodnog prava. On je pozvao sve političke i