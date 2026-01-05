Jović: Svaki dan moram da se dokazujem, znam koliko sam dobar

RTS pre 18 minuta
Srpski košarkaš u redovima Majami hita Nikola Jović izjavio je posle pobede nad Nju Orleans pelikansima da veruje u svoje mogućnosti i da se svakodnevno trudi da doprinese u pobedama ekipe.

Nikola Jović je sa 19 poena nastavio sa značajnim porastom igara od povratka na teren posle povrede ruke. Majami je lako pobedio Nju Orleans pelikanse 125:106 na svom terenu, a Jović je sem u poenima imao doprinos i u drugim stavkama sa šest skokova, tri asistencije, tri ukradene lopte i dve blokade za 26 minuta. U razgovoru sa medijima u svlačionici, Jović je prokomentarisao svoj loš procenat šuta za tri (2/8) i nameru da se više napada koš.
