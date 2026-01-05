Još jedan problem za najbolji tim Istoka u NBA: zbog povreda ostaju bez dva važna košarkaša

Košarkaši Detroita Džejlen Duren i Tobijas Haris odsustvovaće zbog povreda nekoliko nedelja van terena, saopštili su Pistonsi, preneo je ESPN.

Duren ima problema sa povredom levog skočnog zgloba, a trebalo bi da odsustvuje osam dana sa terena. On se povredio pre dva dana na meču protiv Majamija (112:118). Haris će zbog povrede kuka biti van terena dve nedelje. Košarkaši Detroita se nalaze na prvom mestu na tabeli Istočne konferencije NBA lige sa 25 pobeda i devet poraza. Ipak, u poslednje vreme ne može se nikako reći da Detroit pruža baš najbolje partije, pošto je na poslednjih pet utakmica upisao tri