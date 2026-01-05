Nova Varoš nagradila najbolje studente i učenike: Ove godine opredeljen rekordan budžet

Opština Nova Varoš nagradila je deset studenata i studentkinja osnovnih i master akademskih studija na državnim univerzitetima u Srbiji, koji su tokom prethodne godine ostvarili prosečnu ocenu iznad devet.

Putem opštinskog konkursa nagrađeno je i sedam najuspešnijih srednjoškolaca, kao i 21 najboljih đaka osnovnih škola. Nagrade su im uručene na svečanoj sednici Skupštine opštine Nova Varoš, a ove godine je opredeljeno rekordnih 1,7 miliona dinara. Uz plaketu, studentima je uručeno po 77.500, srednjoškolcima po 47.000, a osnovcima 38.000 i 30.000 dinara. Za sve desetke u indeksu nagrađeni su Iva Ranđelović, studentkinja Pravnog fakulteta u Beogradu, i Vule Mandić,