Politički motivisan napad? Policija sumnja da je ekstremistička grupa odgovorna za nestanak struje u Berlinu

Odeljenje za državnu bezbednost Berlinske državne kriminalističke policije ispituje da li je nestanak struje u jugozapadnom Berlinu, koji traje od subote, rezultat politički motivisanog napada, zbog pisma u kojem se preuzima odgovornost za podmetanje požara koji je izazvao nestanak struje, prenosi danas Spiegel.

Prema izveštajima medija, veruje se da pismo potiče od levičarske ekstremističke "Grupe Vulkan". Gradonačelnik Berlina Kaj Vegner izjavio je da je "neprihvatljivo da još jednom, očigledno, levičarski ekstremisti" napadaju berlinsku elektroenergetsku mrežu, "i time ugrožavaju ljudske živote". Požar koji je juče u jutarnjim satima izbio na kablovskom mostu preko kanala Teltov, koji vodi do elektrane Lihterfelde, oštetio je vitalne dalekovode, zbog čega je u subotu