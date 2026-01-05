Politički motivisan napad? Policija sumnja da je ekstremistička grupa odgovorna za nestanak struje u Berlinu

Telegraf pre 18 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Politički motivisan napad? Policija sumnja da je ekstremistička grupa odgovorna za nestanak struje u Berlinu

Odeljenje za državnu bezbednost Berlinske državne kriminalističke policije ispituje da li je nestanak struje u jugozapadnom Berlinu, koji traje od subote, rezultat politički motivisanog napada, zbog pisma u kojem se preuzima odgovornost za podmetanje požara koji je izazvao nestanak struje, prenosi danas Spiegel.

Prema izveštajima medija, veruje se da pismo potiče od levičarske ekstremističke "Grupe Vulkan". Gradonačelnik Berlina Kaj Vegner izjavio je da je "neprihvatljivo da još jednom, očigledno, levičarski ekstremisti" napadaju berlinsku elektroenergetsku mrežu, "i time ugrožavaju ljudske živote". Požar koji je juče u jutarnjim satima izbio na kablovskom mostu preko kanala Teltov, koji vodi do elektrane Lihterfelde, oštetio je vitalne dalekovode, zbog čega je u subotu
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Hiljade kuća u Berlinu bez struje, vlast optužuje ekstremiste

Hiljade kuća u Berlinu bez struje, vlast optužuje ekstremiste

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Berlinpožarnestanak struje

Svet, najnovije vesti »

Gradonačelnik Njujorka protiv otmice Madura: Direktno sam rekao Trampu šta mislim o tome

Gradonačelnik Njujorka protiv otmice Madura: Direktno sam rekao Trampu šta mislim o tome

Kurir pre 43 minuta
Noem: SAD žele lidera u Venecueli koji razume da će „Vašington štiti Ameriku”

Noem: SAD žele lidera u Venecueli koji razume da će „Vašington štiti Ameriku”

Politika pre 43 minuta
Moskva traži od Amerike da oslobode Madura i njegovu suprugu

Moskva traži od Amerike da oslobode Madura i njegovu suprugu

Politika pre 23 minuta
Davno pre Madura: kako je Amerika otela predsednika Paname

Davno pre Madura: kako je Amerika otela predsednika Paname

Politika pre 8 minuta
Sekretarka unutrašnju bezbednost SAD: Želimo lidera u Venecueli koji razume da će Vašington štiti Ameriku

Sekretarka unutrašnju bezbednost SAD: Želimo lidera u Venecueli koji razume da će Vašington štiti Ameriku

Večernje novosti pre 53 minuta