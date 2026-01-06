Preminuo muzičar Ljuba Ninković

Danas pre 7 sati  |  Nova.rs
Preminuo muzičar Ljuba Ninković

Ljubomir Ninković, gitarista i vokal grupa „S Vremena na vreme“, „Šarm“, „Tunel“ i „Bilja Krstić & Bistrik Orchestra“, preminuo je u 76. godini.

Vest o njegovoj smrti objavio je na Fejsbuku Željko Stefanović, dugogodišnji novinar Radio Beograda. „S velikom tugom obaveštavam ljude iz sveta muzike i brojne zajedničke prijatelje da nas je napustio naš Ljuban. Moj divni Smederevac velikog srca i predivne duše. Nadali smo se da će nam još poživeti, da će nas radovati svojim prisustvom u našim životima, milovati notama. Zahvaljujem Bogu što mi je bio među drugarima od detinjih dana kod Gornje vage, kada bi Ljuban
