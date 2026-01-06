IN MEMORIAM: Ljuba Ninković, muzičar i osnivač grupe “S vremena na vreme“

IN MEMORIAM: Ljuba Ninković, muzičar i osnivač grupe “S vremena na vreme“

Gitarista, pevač i plodonosni kompozitor Ljubomir Ninković preminuo je u 76. godini.

Bio je član i osnivač mnogih bendova, poput „S vremena na vreme“, „Šarm“, „Tunel“ i „Bilja Krstić i Bistrik orkestra“, a komponovao je muziku za decu, pozorište i sarađivao sa velikim brojem muzičara. Na vest o smrti Ninkovića reagovali su mnogi prijatelji i kolege, opraštajući se od muzičara na društvenim mrežama. Jedan od najznačajnijih kompozitora i muzičara sa ovih prostora, Ljubomir Ninković, rođen je u Smederevu 1950. godine, a već je krajem 60-ih počeo da
