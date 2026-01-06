Bilja Krstić se oprostila od Ljube Ninkovića: "Zauvek si u mom srcu"

B92 pre 5 sati
Biljana Krstić, srpska muzičarka i saradnica preminulog Ljubomira Ninkovića oprostila se dirljivom objavom od kolege.

Ljubomir Ljuba Ninković, osnivač grupa "S Vremena na vreme", "Tunel" koji je sarađivao i sa sastavom "Bilja Krstić & Bistrik Orchestra"preminuo je u 76. godini. Bilja Krstić oglasila se na Instagramu povodom smrti Ninkovića i uz fotografiju napisala dirljivu poruku. "Dragi moj Ljubo, hvala ti na svemu, muzici, prijateljstvu… od zajedničkih akustičarskih dana, dana u Radio Beogradu do prvih koraka Bistrika. Tvoja podrška i vera u mene bile su presudne. Zauvek si u
