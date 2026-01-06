Preminuo muzičar Ljuba Ninković, osnivač grupe S vremena na vreme

Preminuo muzičar Ljuba Ninković, osnivač grupe S vremena na vreme

Muzičar Ljubomir Ljuba Ninković, jedan od osnivača grupe S vremena na vreme, preminuo je u 76. godini.

Vest o njegovoj smrti objavili su na društvenim mrežama njegovi prijatelji i saradnici, među kojima su pevač Dejan Cukić i dugogodišnji novinar Radio Beograda Željko Stefanović, a informaciju je potom potvrdio i RTS na svom portalu. Ljubomir Ninković bio je gitarista, vokal, kompozitor i autor, a tokom bogate karijere delovao je u grupama S vremena na vreme, Šarm i Tunel, kao i u sastavu Bilja Krstić i Bistrik Orchestra. Rođen je 1950. godine u Smederevu, a
