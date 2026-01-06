Karni: Danska i Grenland da odlučuju o pitanjima o budućnosti arktičkog ostrva

Kanadski premijer Mark Karni izjavio je danas da samo "Danska i Grenland mogu da odlučuju o pitanjima o budućnosti arktičkog ostrva". "Budućnost Grenlanda je odluka isključivo za narod Grenlanda i Danske", rekao je Karni novinarima u Parizu, na pitanje da komentariše pretnje SAD aneksijom koje su upućene arktičkoj teritoriji koja pripada Danskoj, prenosi Rojters. On se tako pridružio liderima Francuske, Nemačke, Italije, Poljske, Španije, Velike Britanije i