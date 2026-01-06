Karni: Danska i Grenland da odlučuju o pitanjima o budućnosti arktičkog ostrva

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Tanjug
Karni: Danska i Grenland da odlučuju o pitanjima o budućnosti arktičkog ostrva
Kanadski premijer Mark Karni izjavio je danas da samo "Danska i Grenland mogu da odlučuju o pitanjima o budućnosti arktičkog ostrva". "Budućnost Grenlanda je odluka isključivo za narod Grenlanda i Danske", rekao je Karni novinarima u Parizu, na pitanje da komentariše pretnje SAD aneksijom koje su upućene arktičkoj teritoriji koja pripada Danskoj, prenosi Rojters. On se tako pridružio liderima Francuske, Nemačke, Italije, Poljske, Španije, Velike Britanije i
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Kanada saopštila da samo Danska i Grenland mogu odlučivati o budućnosti ostrva

Kanada saopštila da samo Danska i Grenland mogu odlučivati o budućnosti ostrva

Serbian News Media pre 3 sata
Lideri više evropskih zemalja osudili Trampove najave o zauzimanju Grenlanda

Lideri više evropskih zemalja osudili Trampove najave o zauzimanju Grenlanda

Serbian News Media pre 5 sati
Neka se spreme Kolumbija i Grenland, Meksiko da se „sabere”

Neka se spreme Kolumbija i Grenland, Meksiko da se „sabere”

Politika pre 5 sati
Lideri više evropskih zemalja osudili Trampove najave o zauzimanju Grenlanda

Lideri više evropskih zemalja osudili Trampove najave o zauzimanju Grenlanda

N1 Info pre 6 sati
Evropski lideri odgovorili Trampu zbog pretenzija SAD na Grenland: Izdato zajedničko saopštenje

Evropski lideri odgovorili Trampu zbog pretenzija SAD na Grenland: Izdato zajedničko saopštenje

Blic pre 6 sati
Vest od koje svet strepi! Poznati diplomata otkrio kada će SAD da napadnu Dansku kako bi uzela Grenland: "Biće brutalno"

Vest od koje svet strepi! Poznati diplomata otkrio kada će SAD da napadnu Dansku kako bi uzela Grenland: "Biće brutalno"

Blic pre 6 sati
Evropski lideri: Na Danskoj i Grenlandu je da odluče o svojoj budućnosti

Evropski lideri: Na Danskoj i Grenlandu je da odluče o svojoj budućnosti

Euronews pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RojtersArktikKanadaItalijaVelika BritanijaNemačkaPoljskaDanskaGrenlandParizŠpanijaFrancuskamark karni

Svet, najnovije vesti »

(Video) Kolaps u Crnoj Gori Poplavljene kuće i ugostiteljski objekti, mnogi putevi zatvoreni, počela evakuacija! Situacija je…

(Video) Kolaps u Crnoj Gori Poplavljene kuće i ugostiteljski objekti, mnogi putevi zatvoreni, počela evakuacija! Situacija je alarmantna

Blic pre 8 minuta
Iran sprema atentat na sirijskog predsednika!? Izraelska obaveštajna služba upozorava: "Život mu je ugrožen"

Iran sprema atentat na sirijskog predsednika!? Izraelska obaveštajna služba upozorava: "Život mu je ugrožen"

Blic pre 3 minuta
Hitan tajni sastanak u zemlji EU zbog Trampovih pretnji: Zvaničnici se sastaju u sobi bez prozora, ne sme ni šoljica kafe da…

Hitan tajni sastanak u zemlji EU zbog Trampovih pretnji: Zvaničnici se sastaju u sobi bez prozora, ne sme ni šoljica kafe da se unese

Blic pre 23 minuta
Evropske zvaničnice pozivaju Izrael da pusti pomoć Palestincima, upozorile na teško stanje zbog zime

Evropske zvaničnice pozivaju Izrael da pusti pomoć Palestincima, upozorile na teško stanje zbog zime

Danas pre 1 sat
„Ovo nije kockanje, ovo je šah“: Ima li Putin plan B ili će Trampu prepustiti zapadnu hemisferu?

„Ovo nije kockanje, ovo je šah“: Ima li Putin plan B ili će Trampu prepustiti zapadnu hemisferu?

Danas pre 1 sat