Kanada saopštila da samo Danska i Grenland mogu odlučivati o budućnosti ostrva

Samo Danska i Grenland mogu odlučivati o pitanjima budućnosti tog ostrva, izjavio je danas kanadski premijer Mark Karni, upitan o pretnjama američkom aneksijom. „Budućnost Grenlanda je odluka isključivo naroda Grenlanda i Danske“, rekao je Karni novinarima u Parizu.

Nekoliko sati ranije, lideri velikih evropskih sila okupili su se i podržali Grenland, navodeći u zajedničkom saopštenju da ostrvo pripada njegovom narodu, prenosi Rojters. Karni se kasnije sastao sa danskom premijerkom Mete Frederiksen i naglasio podršku Kanade suverenitetu i teritorijalnom integritetu Danske, uključujući Grenland, „koji se mora poštovati u skladu sa međunarodnim pravom“, navodi se u saopštenju iz njegovog kabineta.
