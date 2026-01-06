Neka se spreme Kolumbija i Grenland, Meksiko da se „sabere”

Neka se spreme Kolumbija i Grenland, Meksiko da se „sabere”

Premijer ostrva dela Danske Jens Frederik Nilsen poručio je šefu Bele kuće da su njegove izjave „potpuno neprihvatljive” i da je dosta „fantazije o pripajanju”

Ono čega su se mnogi pribojavali, da je američki napad na Venecuelu i otmica njenog predsednika Nikolasa Madura samo početak Trampovog zavođenja reda na američkom kontinentu, ali i šire, polako se obistinjuje. Juče je predsednik Sjedinjenih Država otvoreno govorio o tome. „Kolumbija je takođe veoma bolesna, njome upravlja bolestan čovek koji voli da pravi kokain i prodaje ga SAD. Neće to dugo raditi”, rekao je Donald Tramp i dodao: „Naš posao je da imamo zemlje oko
