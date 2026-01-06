Vulin: Srbija će potpisati dugoročni ugovor o gasu sa Rusima, oni nisu ništa krivi u celoj priči

Predsednik Nadzornog odbora Srbijagasa Aleksandar Vulin izjavio je da očekuje potpisivanje dugoročnog gasnog aranžmana sa Rusijom, kao i da uskoro bude rešeno pitanje Naftne industrije Srbije.

"Možete biti sigurni da će sve biti u redu kada je u pitanju energetika, uostalom i dugoročni aranžman kupovine gasa sa Ruskom Federacijom će biti potpisan. Rusija je svakako izašla u susret i rekla - hajde da preguramo ovu zimu, ima vremena za sve", rekao je Vulin za Tanjug. Vulin je istakao da je Rusija do sada bila pouzdan, predvidljiv i veoma korektan partner u oblasti energetike. "Uvek smo imali dovoljne količine gasa i preko dogovorenog, kad god nam je