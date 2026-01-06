Vanredna situacija u Vladimircima: Bez struje sedam sela

Šabačke novosti pre 48 minuta
Vanredna situacija u Vladimircima: Bez struje sedam sela

U opštini Vladimirci je uvedena vanredna situacija od jutros.

Bez struje je sedam sela, a u pojedinim i bez vode jer je bez napajanja električnom energijom i izvorište. Pored mesnih zajednica na teritoriji Loznice, bez električne energije je i osam sela u opštini Mali Zvornik, sedam na teritoriji Krupnja. U Ljuboviji je vodostaj Drine u porastu, sa većim propuštanjem vode na Hidroelektrani „Bajina Bašta“. Iz vikend-naselja u Vrhpolju evakuisano je devet osoba u dve intervencije. Vatrogasno-spasilačke službe su na terenu. Na
