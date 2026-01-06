Evo gde možete da gledate utakmicu Monako - Partizan u 20. kolu Evrolige

Košarkaši Partizana danas od 19 časova i 30 minuta igraju utakmicu 20. kola Evrolige protiv Monaka u gostima.

Crno-beli će nastojati da prekinu još jedan niz poraza u elitnom takmičenju, koji je počeo od duela sa Virtusom u Beogradu, a produžio se preko Žalgirisa, Makabija i Valensije, pa čak i posle dolaska Đoana Penjaroje na mesto glavnog šefa steučnog štaba. Takođe, biće ovo prvi meč bez Tajrika Džonsa, koji je na kraju došao do zajedničkog jezika sa Olimpijakosom i preselio se u Pirej. On će u Grčkoj zarađivati 3.000.000 evra u ugovoru koji traje dve i po godine.