"Želela sam da mu rodim dete": Sandra Afrika htela da zatrudni sa menadžerom, iznela sve detalje

Pevačica Sandra Prodanović, poznatija kao Sandra Afrika, otvoreno je govorila o svom emotivnom partneru.

Dugo je bila u vezi sa svojim menadžerom, kog nikada nije nazvala pravim imenom, Aleksandar, jer nije volela to ime i uvek ga je zvala Mikiša. O vezi, zajedničkom životu, planiranju porodice, ali i rastanku, Sandra bez zadrške govori, iako je i danas u veoma dobrim poslovnim i prijateljskim odnosima sa Mikišom. - On je bio Mikiša i evo danas on je Mikiša. Nikad u životu ga nisam nazvala po imenu jer mi je to ime... - kaže sa osmehom Sandra Afrika u emisiji "Na