Alarmantno upozorenje RHMZ-a! Sneg i ledena kiša pogodiće veći deo Srbije, a evo gde će biti najopasnije!

Dnevnik pre 4 sati
Alarmantno upozorenje RHMZ-a! Sneg i ledena kiša pogodiće veći deo Srbije, a evo gde će biti najopasnije!

Veći deo Srbije nalazi se na udaru snega, kiše i ledene kiše, a u jednom delu zemlje čak ima i grmljavine.

Našu zemlju zahvatila je i ledena vazdušna masa koja se širi dalje prema jugu. Temperature su u minusu, jedino još na krajnjem jugu koji stepen iznad 0 stepeni, ali i tamo stiže jače zahlađenje. Povodom aktuelnog vremena, hitno se oglasio RHMZ! - Na području severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije u toku večeru intenziviranje snežnih padavina, pa se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 15 cm, lokalno i više. Na istoku i jugoistoku Srbije
Sneg okovao Srbiju: U Loznici 10.500 ljudi bez struje, RHMZ apelovao na oprez u saobraćaju

Newsmax Balkans pre 3 sata
Vremenska prognoza za četvrtak, 8. januar: Sutra ledeni dan i prestanak padavina

Glas Zaječara pre 4 sati
​Zbog snega i leda privremene izmene na linijama 82, 38 i Eko 2

Politika pre 3 sata
Hitno upozorenje RHMZ-a! Vreme je veoma opasno! Ove delove zemlje zavejaće sneg, evo gde će padati ledena kiša

Telegraf pre 5 sati
Zabrana saobraćaja za šlepere na 40 puteva, uveče se može očekivati još snega

Beta pre 5 sati
AMSS: Zabrana saobraćaja za šlepere na 40 puteva, očekuje se još snega

Nedeljnik pre 5 sati
Zabrana saobraćaja za šlepere na 40 puteva, uveče se može očekivati još snega

Radio sto plus pre 5 sati
SnegRHMZ

Drugi dan Božića posvećen Bogorodici - obilaze se kumovi, prijatelji i komšije

RTV pre 2 minuta
U ovom gradu u Srbiji pala skoro ista količina snega kao na planini. Vrebaju dve opasne pojave, ledeni talas stegao zemlju…

Blic pre 37 minuta
Meštani Malog Zvornika blokirali put ka Loznici jer danima nemaju struje (VIDEO)

Danas pre 12 minuta
(Video) "A šta može zima meni..." Najmlađi uživaju u zimskoj čaroliji širom Srbije: Snimak sankanja iz Bečeja će vas oduševiti…

Blic pre 1 sat
Stari srpski običaj za Božić otkriva kakva će biti zima! Milan je jedan od retkih koji zna da "gleda" u plećku, a evo šta mu…

Blic pre 2 sata