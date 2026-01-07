​Zbog snega i leda privremene izmene na linijama 82, 38 i Eko 2

​Gradski prevoz je normalizovan i na linijama 16, 25 i 23

Zbog ledenih uslova i snega koji je pao tokom noći, došlo je do privremenih izmena u gradskom saobraćaju u Beogradu, saznaje Tan‌jug u dispečerskom centru Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP). Autobuska linija 82 saobraća izmenjeno do stajališta „Ljubinke Bobić”, dok linija 38 saobraća do stajališta „Nikole Grulovića”. Izmene su uvedene i na liniji Eko 2 na kojoj se gradski prevoz odvija Ulicom cara Dušana. Iz GSP-a ističu da trolejbusi i dalje ne saobraćaju, te