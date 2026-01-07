Evo šta je Cecin unuk Željko uradio ispred Hrama: Ražnatovićka odmah reagovala i okrenula se

Mondo pre 2 sata  |  Đorđe Milošević
Evo šta je Cecin unuk Željko uradio ispred Hrama: Ražnatovićka odmah reagovala i okrenula se

Folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović sinoć se pričestila u Hramu Svetog Save na Vračaru, tokom ponoćne liturgije koja se tradicionalno održava za Božić.

Sa njom su bili i njeni unuci – Željko, Krstan i Isaija. Ceca i unuci prisustvovali su liturgiji, a nakon ovog svetog čina, pevačica je kratko dala izjavu za medije. "Hristos se rodi!", poručila je Ceca svim okupljenim novinarima. Na pitanje jednog od njih da li se unuk uplašio, rekla je: " Nije se uplašio, dete je pospano", istakla je Ceca, a potom svima čestitala Božić. "Svima želim sve najlepše! Deci se spava, nemam kad više da čekam, a i meni se spava", dodala
