Tramp: SAD i Venecuela postigli dogovor o izvozu nafte vredan dve milijarde dolara

Američki predsednik Donald Tramp kaže da su Karakas i Vašington postigli dogovor o izvozu venecuelanske sirove nafte u SAD u vrednosti do dve milijarde dolara.

Donald Tramp navodi da je cilj dogovora je preusmeravanje isporuka sa Kine i sprečavanje većih rezova u proizvodnji nafte u Venecueli, preneo je AP. Naveo je da dogovor obuhvata između 30 i 50 miliona barela nafte koja je pod američkim sankcijama. Kako je navedeno, u Beloj kući u petak će se održati sastanak sa rukovodiocima američkih naftnih kompanija kako bi se razgovaralo o Venecueli. Prema osobi upoznatoj sa planovima, koja je želela da ostane anonimna,