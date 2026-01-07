Poplave na Kosovu i Metohiji

Obilne padavine u utorak izazvale se poplave u nekoliko opština na Kosovu i Metohiji, najviše na zapadu pokrajine, a zbog vremenskih neprilika odložen je početak drugog polugodišta u školama koje funkcionišu u sistemu privremenih institucija samouprave.

U dve opštine - Mališevu i Juniku porglašena je vanredna situacija. U pojedinim mestima nema struje ni vode za piće, a dosta porodica je evakuisano. Poplavljeni su mnogi objekti, a najteža situacija je na zapadu pokrajine - u Đakovici, Juniku, Dečanima, Mališevu, Klini, Orahovcu, Glogovcu, prenose prištinski mediji. Mnogi putevi su blokirani vodom zbog porasta nivoa reka i potoka. Regionalno vodovodno preduzeće „Mitrovica“ objavilo je prekid snabdevanja vodom