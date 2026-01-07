Ceca sa unucima stala pred kamere i čestitala Božić, potez malog Željka ispred Hrama oduševio sve!

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Najveća balkanska zvezda Svetlana Ceca Ražnatović dočekala je najradosniji hrišćanski praznik sa svojim unucima Željkom, Krstanom i Isaijom u Hramu Svetog Save.

Svi zajedno su prisustvovali ponoćnoj liturgiji, a kada su napustili Hram Ceca je sa unucima stala pred kamere i dala kratku izjavu. - Hristos se rodi! - poručila je Ceca svim okupljenim medijima, a na konstataciju jednog od novinara da se unuk uplašio, rekla je: - Nije se uplašio, dete je pospano - poručila je Ceca, pa potom svima čestitala Božić. - Svima želim sve najlepše! Deci se spava, nemam kad više da čekam, a i meni se spava - priznala je Ceca i pozdravila
