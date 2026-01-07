"Još jedan razlog..." Estradni frizer umro na Badnji dan, njegova poruka iz novembra sad zvuči skroz drugačije

Naš poznati frizer, stručnjak u oblasti nadogradnje kose kao i master u izradi prirodnih perika, Matija Radulović, poznatiji kao "Maki King od hair", preminuo je na Badnji dan, a veliki broj prijatelja oprašta se od njega.

Brojni pevači su u šoku zbog ove vesti te na društvenim mrežama izražavaju tugu i žaljenje zbog njegovog preranog odlaska. Frizer je preminuo u 43. godini a Još uvek nije poznat uzrok njegove smrti. Budući da je bio aktivan na društvenim mrežama gde je često delio trenutke sa mnogim javnim ličnostim, jedna njegova objava sada ostavlja brojna pitanja. Reči koje je 22. novembra napisao poznati frizer, danas imaju potpuno drugu konotaciju. "Još jedna godina, još jedan