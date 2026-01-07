Počela proslava Božića u Srbiji, episkop Aleksej služi liturgiju u Hramu Svetog Save

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
U Srbiji je ponoćnim liturgijama počela proslava Božića, rođenja Isusa Hrista, jednog od najradosnijih hrišćanskih praznika.

U Hramu Svetog Save u Beogradu, najvećem pravoslavnom hramu u našoj zemlji, liturgiju služi vikar patrijarha, episkop hvostanski Aleksej. Početak proslave Božića najavila su crkvena zvona, a na početku liturgije peva se Božićni tropar Roždestvo Tvoje, Hriste Bože naš: -Tvojim rođenjem Hriste Bože, zasija svetu svetlost Bogopoznanja, jer se u toj svetlosti zvezdom učahu oni koji zvezdama služe, da se klanjaju Tebi, Suncu Pravde, i da poznaju Tebe sa visine Istoka,
