Bledo izdanje Jovića i Majamija: Nemoćni na gostovanju Minesoti, dominacija Entonija Edvardsa

Večernje novosti pre 21 minuta
Košarkaši Majamija doživeli su ubedljiv poraz na gostovanju Minesoti 122:94.

FOTO: Tanjug/AP Minesotu je do trijumfa predvodio sjajni Entoni Edvards sa 26 poena. Majami Hit je tako doživeo drugi poraz u četiri dana. Na drugoj strani, u ekipi Majamija, reprezentativac Srbije Nikola Jović imao je loše šutersko veče. Za nešto više od 26 minuta igre zabeležio je devet poena uz katastrofalnih 2/8 iz igre. Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
