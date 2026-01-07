Vučić najavljuje parlamentarne izbore za okotobar, novembar ili decembar

Vreme pre 1 sat
Vučić najavljuje parlamentarne izbore za okotobar, novembar ili decembar

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je istakao da je za ljude u Srbiji je važno da mir i stabilnost budu sačuvani - i da se „ujedinimo“

Vanredni parlementarni izbori biti organizovani u oktobru, novembru, ili decembru, a datum održavanja izbora zavisi od dogovora političkih aktera, ukoliko oni žele da se dogovaraju, izjavio je u sredu predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je istakao da će 2026. godina, u ekonomskom smislu biti „najuspešnija“. Prema njegovim rečima, za ljude u Srbiji je važno da mir i stabilnost budu sačuvani i da se „ujedinimo“. „Kada kažem ujedinimo, ne mislim na političke
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Vučić o NIS-u: Radimo na tome da kupimo još akcija

Vučić o NIS-u: Radimo na tome da kupimo još akcija

Pravda pre 3 minuta
Vučić: Probaćemo da kupimo još pet odsto NIS-a da bismo se bar za nešto tu pitali

Vučić: Probaćemo da kupimo još pet odsto NIS-a da bismo se bar za nešto tu pitali

N1 Info pre 1 sat
Vučić o NIS: Srbija će pokušati da kupi bar još 5 odsto akcija „da bismo se o nečemu pitali“

Vučić o NIS: Srbija će pokušati da kupi bar još 5 odsto akcija „da bismo se o nečemu pitali“

Nedeljnik pre 1 sat
Vučić: Spreman naš paket za NIS ako propadnu pregovori sa MOL-om

Vučić: Spreman naš paket za NIS ako propadnu pregovori sa MOL-om

Slobodna Evropa pre 1 sat
Vučić: Izbori u oktobru, novembru ili decembru

Vučić: Izbori u oktobru, novembru ili decembru

Rešetka pre 1 sat
Vučić: Izbori će biti u oktobru, novembru, ili decembru

Vučić: Izbori će biti u oktobru, novembru, ili decembru

Beta pre 2 sata
Vučić: Izbori će biti u oktobru, novembru, ili decembru

Vučić: Izbori će biti u oktobru, novembru, ili decembru

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićParlamentarni izboriPredsednik SrbijeIzbori

Društvo, najnovije vesti »

Zlato u jezgru, najstarije stene, pomeranje magnetnog polja: Najzanimljivija otkrića o planeti Zemlji iz 2025. godine

Zlato u jezgru, najstarije stene, pomeranje magnetnog polja: Najzanimljivija otkrića o planeti Zemlji iz 2025. godine

Danas pre 23 minuta
Vučić: Kada TOK podigne optužnicu protiv mene pomilovaću sve u slučaju Generalštab

Vučić: Kada TOK podigne optužnicu protiv mene pomilovaću sve u slučaju Generalštab

N1 Info pre 17 minuta
Vučić: Čim TOK podigne optužnicu protiv mene za Generalštab, pomilovaću Selakovića i ostale

Vučić: Čim TOK podigne optužnicu protiv mene za Generalštab, pomilovaću Selakovića i ostale

Radio 021 pre 13 minuta
Kamionima sa prikolicom i šleperima zabranjeno kretanje u delu Fruške gore

Kamionima sa prikolicom i šleperima zabranjeno kretanje u delu Fruške gore

NoviSad.com pre 17 minuta
Najjeftinija destinacija u 2026. godini - ima 18 restorana sa Mišlenovom zvezdicom

Najjeftinija destinacija u 2026. godini - ima 18 restorana sa Mišlenovom zvezdicom

N1 Info pre 17 minuta