Vučić najavljuje parlamentarne izbore za okotobar, novembar ili decembar

Vanredni parlementarni izbori biti organizovani u oktobru, novembru, ili decembru, a datum održavanja izbora zavisi od dogovora političkih aktera, ukoliko oni žele da se dogovaraju, izjavio je u sredu predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je istakao da će 2026. godina, u ekonomskom smislu biti „najuspešnija“. Prema njegovim rečima, za ljude u Srbiji je važno da mir i stabilnost budu sačuvani i da se „ujedinimo“. „Kada kažem ujedinimo, ne mislim na političke