Na današnji dan, 8. januar

Danas je četvrtak, 8. januar, a ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

871 – Bitka za Ešdaun: Ethelred od Veseksa pobeđuje dansku vojsku. 1198 – Inoćentije III postaje papa. 1297 – Italijanski plemić Fransoa (Frančesko) Grimaldi uspostavlja dinastiju Grimaldi u Monaku. Prerušen u kaluđera, krišom ulazi u tvrđavu Monako, koja je bila pod vlašću Đenove, pušta svoje vojnike i zauzima grad. Kao Renije I vladao je do smrti 1314. godine. 1537 – Osnovana Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu. 1679 – Francuski istraživač Rober Kavelije de la