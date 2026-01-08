Kakvo nas vreme danas očekuje: U Sremskoj Mitrovici hladno i pretežno oblačno, postepeno razvedravanje

08. januar 2026. | OZO MEDIA Nakon snega i ledenih padavina koji su proteklih dana zahvatili veći deo Srbije, danas se očekuje leden dan sa postepenim prestankom padavina i razvedravanjem, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod.

U celoj zemlji atmosfera će biti hladna uz slab i umeren, ponegde jak severozapadni vetar. U Sremskoj Mitrovici, jutro i veći deo prijepodneva biće pretežno oblačno i hladno, uz mogućnost slabe sumaglice i povremenih lakih padavina. Temperatura će se tokom dana kretati oko 0 °C ili malo iznad nule, uz osećaj hladnoće zbog vetra i oblačnog neba. Pre podne snežnih padavina nema u većoj meri, ali je i dalje hladno i zimskim uslovima vožnje savetuje se oprez. Tokom