Kakvo nas vreme danas očekuje: U Sremskoj Mitrovici hladno i pretežno oblačno, postepeno razvedravanje

Ozon pre 37 minuta
Kakvo nas vreme danas očekuje: U Sremskoj Mitrovici hladno i pretežno oblačno, postepeno razvedravanje

08. januar 2026. | OZO MEDIA Nakon snega i ledenih padavina koji su proteklih dana zahvatili veći deo Srbije, danas se očekuje leden dan sa postepenim prestankom padavina i razvedravanjem, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod.

U celoj zemlji atmosfera će biti hladna uz slab i umeren, ponegde jak severozapadni vetar. U Sremskoj Mitrovici, jutro i veći deo prijepodneva biće pretežno oblačno i hladno, uz mogućnost slabe sumaglice i povremenih lakih padavina. Temperatura će se tokom dana kretati oko 0 °C ili malo iznad nule, uz osećaj hladnoće zbog vetra i oblačnog neba. Pre podne snežnih padavina nema u većoj meri, ali je i dalje hladno i zimskim uslovima vožnje savetuje se oprez. Tokom
Otvori na ozon.rs

Povezane vesti »

Ledeni dan u Srbiji - jak mraz i postepen prestanak padavina, saobraćaj otežan na više putnih pravaca

Ledeni dan u Srbiji - jak mraz i postepen prestanak padavina, saobraćaj otežan na više putnih pravaca

RTV pre 17 minuta
Vreme danas: Ledeni dan uz postepeni prestanak padavina, upozorenje vozačima

Vreme danas: Ledeni dan uz postepeni prestanak padavina, upozorenje vozačima

Danas pre 17 minuta
Srbija i dalje pod snegom – problemi sa strujom na zapadu zemlje, saobraćaj otežan na većini putnih pravaca

Srbija i dalje pod snegom – problemi sa strujom na zapadu zemlje, saobraćaj otežan na većini putnih pravaca

RTS pre 17 minuta
Kakvo nas vreme danas očekuje?

Kakvo nas vreme danas očekuje?

Nedeljnik pre 57 minuta
Još jedan ledeni dan u Srbiji, oprez zbog neočišćenih ulica

Još jedan ledeni dan u Srbiji, oprez zbog neočišćenih ulica

Nova pre 1 sat
U Zrenjaninu jutros -5 stepeni, subjektivni osećaj čak -11!

U Zrenjaninu jutros -5 stepeni, subjektivni osećaj čak -11!

Zrenjaninski pre 52 minuta
Ledeni dan uz postepeni prestanak padavina: Temperatura do minus 10 stepeni

Ledeni dan uz postepeni prestanak padavina: Temperatura do minus 10 stepeni

Newsmax Balkans pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Sremska MitrovicaSneg

Društvo, najnovije vesti »

Kako populizam deli antirežimski front

Kako populizam deli antirežimski front

Peščanik pre 2 minuta
Ledeni dan u Srbiji - jak mraz i postepen prestanak padavina, saobraćaj otežan na više putnih pravaca

Ledeni dan u Srbiji - jak mraz i postepen prestanak padavina, saobraćaj otežan na više putnih pravaca

RTV pre 17 minuta
Potpuni haos u Beogradu: Grad skoro paralisan, ulice mahom neočišćene, prevoz jedva ide, taksija gotovo i da nema, ljudi…

Potpuni haos u Beogradu: Grad skoro paralisan, ulice mahom neočišćene, prevoz jedva ide, taksija gotovo i da nema, ljudi putuju po sat i po do posla FOTO

Nova pre 7 minuta
Vreme danas: Ledeni dan uz postepeni prestanak padavina, upozorenje vozačima

Vreme danas: Ledeni dan uz postepeni prestanak padavina, upozorenje vozačima

Danas pre 17 minuta
Meštani blokirali magistralu posle četiri dana bez struje na zapadu Srbije

Meštani blokirali magistralu posle četiri dana bez struje na zapadu Srbije

Slobodna Evropa pre 2 minuta