Uhapšen za zlostavljanje i mučenje

Zbog sumnje da je izvršio krivična dela zlostavljanje i mučenje, protivpravno lišenje slobode, kao i nanošenje lake telesne povrede, policija u Nišu uhapsila je 26-godišnjeg muškarca iz okoline Žitorađe.

Kako saopštava policija u Nišu, osumnjičeni S. S. je sinoć boravio u stanu 27-godišnjeg poznanika, gde je, prema sumnjama, najpre došlo do verbalnog sukoba, a potom i fizičkog nasilja. S. S. se tereti da je poznanika vređao, udarao i pretio mu nožem, kao i da mu nije dozvoljavao da napusti stan, čime je, kako navode iz policije, izvršeno krivično delo protivpravno lišenje slobode. Nakon incidenta u stanu, osumnjičeni je izašao ispred zgrade, gde je došlo do nove