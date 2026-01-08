Drugi dan Božića – Sabor presvete Bogorodice

RTK pre 29 minuta
Drugi dan Božića – Sabor presvete Bogorodice

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave drugi dan Božića, Sabor presvete Bogorodice u znak zahvalnosti što je rodila Spasitelja.

Praznik se naziva Saborom, zato što se danas sabiraju svi verni, da proslave Bogorodicu. Ovaj praznik ima korene u ranom hrišćanstvu i najstariji je od svih praznika Bogorodice. U narodu je poznat kao Božji ili Srednji dan i provodi se svečano. Obilaze se prijatelji i komšije i primaju gosti u kuću. Jedno od narodnih verovanja vezano za ovaj dan je ko vam se nađe na kućnom pragu nikako ga ne treba vratiti, nego na najbolji način ugostiti. Sutra se slavi spomen na
