Elektrodistribucija Srbije: Nove padavine izazvale kvarove na mreži, ekipe na terenu

RTV pre 44 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Nove padavine izazvale su nove kvarove na elektro mreži, a ekstremni vremenski uslovi i nove snežne padavine na području Loznice, Krupnja, Malog Zvornika i okoline otežavaju normalizaciju snabdevanja električnom energijom, saopštila je danas Elektrodistribucija.

Kako je navedeno, pojačane su ekipe montera Elektrodistribucije Srbije koje su danonoćno na terenu. Ekipe EDS juče su sanirale veći deo kvarova, ali je noćas palo novih 10 centimetara teškog i vlažnog snega, što je uz vetar i ledeni talas izazvalo nove padove stabala drveća na distributivnu mrežu i dodatne kvarove. Nepristupačan teren, smetovi i zavejani putevi otežavaju pristup dalekovodima i otklanjanje kvarova, a zahvaljujući nadljudskim naporima montera,
