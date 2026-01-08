Božićni market u Sremskim Karlovcima i ovog vikenda

Božićni market u Sremskim Karlovcima sa bogatim kulturno-umetničkim programom, ali i brojnim kulinarskim specijalitetima trajaće do kraja ove sedmice kod Turističkog info centra.

Kako je direktorka Turističke organizacije Sremskih Karlovaca Marija Čupić rekla za Tanjug, market je deo manifestacije Karlovačke božićne svečanosti. "On je počeo sa radom 27. decembra i traje još ovaj vikend. Dakle, svake subote i nedelje od 10 do 18 časova smo imali program", rekla je Čupić. Ona je dodala da, pored samog marketa na kojem će i predstojećeg vikenda biti mnogo šrandova sa rukotvorinama i hranom poput kurtoša, uslediti i bogat umetnički program.