Odveo Marka Arnautovića na SP, sada ostvario veliki povratak u Bundesligu

Telegraf pre 6 minuta  |  Telegraf.rs
Odveo Marka Arnautovića na SP, sada ostvario veliki povratak u Bundesligu

Dosadašnji fudbaler Brondbija i reprezentativac Austrije Mihael Gregorič igraće do kraja sezone na pozajmici u Augzburgu, saopštio je nemački klub u sredu.

U saopštenju se navodi da će Augzburg na kraju sezone imati mogućnost da otkupi ugovor austrijskog fudbalera. Gregorič (31) je već igrao u Augsburgu i to od 2017. do 2022. godine. On je pored Brondbija i Augsburga igrao i za Kapfenberger, Hofenhajm, Sent Pauli, Bohum, Hamburger, Šalke i Frajburg. Za reprezentaciju Austrije nastupio je na 72 meča i postigao je 23 gola, uključujući i pogodak nedavno protiv Bosne i Hercegovine, kojim je odveo nacionalni tim na prvi
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Tremer Liverpula razočaran: Teško je čuti da navijači ekipu nazivaju dosadnom

Tremer Liverpula razočaran: Teško je čuti da navijači ekipu nazivaju dosadnom

Kurir pre 1 sat
Gari O'Nil novi trener strazbura: Francuzi hitno reagovili posle odlaska Roseniora

Gari O'Nil novi trener strazbura: Francuzi hitno reagovili posle odlaska Roseniora

Kurir pre 1 sat
Poznat naslednik novog trenera Čelsija

Poznat naslednik novog trenera Čelsija

Telegraf pre 2 sata
Predsedništvo BiH odobrilo angažman Oružanih snaga BiH u mirovnoj misiji u Gazi

Predsedništvo BiH odobrilo angažman Oružanih snaga BiH u mirovnoj misiji u Gazi

Danas pre 3 sata
Bivši fudbaler Kevin Kigen boluje od kancera

Bivši fudbaler Kevin Kigen boluje od kancera

Politika pre 2 sata
Tela bračnog para pronađena na Arubi: Muškarac iz BiH skočio sa terase, žena nađena u sobi, policija zatekla jeziv prizor…

Tela bračnog para pronađena na Arubi: Muškarac iz BiH skočio sa terase, žena nađena u sobi, policija zatekla jeziv prizor, sumnjaju na ovo

Blic pre 4 sati
Treslo se tlo u BiH: Detektovan zemljotres na području Bugojna tokom večeri

Treslo se tlo u BiH: Detektovan zemljotres na području Bugojna tokom večeri

Kurir pre 4 sati

Ključne reči

FudbalBosnaHercegovinaBosna i HercegovinaAustrijaŠalkeBundesliga

Najnovije vesti »

Srednji kurs dinara za evro 117,3227

Srednji kurs dinara za evro 117,3227

RTV pre 27 minuta
Razbijen lanac prostitucije u Crnoj Gori: Tri Kineskinje uhapšene, slede im novčane kazne, proterivanje i zabrana ulaska na…

Razbijen lanac prostitucije u Crnoj Gori: Tri Kineskinje uhapšene, slede im novčane kazne, proterivanje i zabrana ulaska na tri godine

Kurir pre 31 minuta
Odveo Marka Arnautovića na SP, sada ostvario veliki povratak u Bundesligu

Odveo Marka Arnautovića na SP, sada ostvario veliki povratak u Bundesligu

Telegraf pre 6 minuta
Film „Kućna pomoćnica“ sa Sidni Svini dobija nastavak nakon velikog uspeha

Film „Kućna pomoćnica“ sa Sidni Svini dobija nastavak nakon velikog uspeha

Telegraf pre 6 minuta
Rodrigez: Nema spoljnog agenta koji upravlja Venecuelom

Rodrigez: Nema spoljnog agenta koji upravlja Venecuelom

Telegraf pre 36 minuta