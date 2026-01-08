Odveo Marka Arnautovića na SP, sada ostvario veliki povratak u Bundesligu

Dosadašnji fudbaler Brondbija i reprezentativac Austrije Mihael Gregorič igraće do kraja sezone na pozajmici u Augzburgu, saopštio je nemački klub u sredu.

U saopštenju se navodi da će Augzburg na kraju sezone imati mogućnost da otkupi ugovor austrijskog fudbalera. Gregorič (31) je već igrao u Augsburgu i to od 2017. do 2022. godine. On je pored Brondbija i Augsburga igrao i za Kapfenberger, Hofenhajm, Sent Pauli, Bohum, Hamburger, Šalke i Frajburg. Za reprezentaciju Austrije nastupio je na 72 meča i postigao je 23 gola, uključujući i pogodak nedavno protiv Bosne i Hercegovine, kojim je odveo nacionalni tim na prvi