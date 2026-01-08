Rodrigez: Nema spoljnog agenta koji upravlja Venecuelom

Telegraf pre 36 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Rodrigez: Nema spoljnog agenta koji upravlja Venecuelom

Vršilac dužnosti predsednika Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je danas da u toj zemlji "nema spoljnog agenta koji upravlja", ističući da vlast i dalje u potpunosti sprovodi vlada Venecuele.

Rodrigez je naglasila da narod i vlada zajedno upravljaju državom i da niko spolja ne određuje politiku zemlje. "Vladu Venecuele vodi naš narod, niko drugi, nema spoljnog agenta koji upravlja Venecuelom", rekla je Rodrigez obraćajući se medijima u Karakasu nakon što je imenovala komisiju Generalštaba za poljoprivredu, prehrambene proizvode, ribarstvo, komunalne usluge i industriju, prenosi RTVE. Rodrigez, koja je u ponedeljak položila zakletvu na svoju novu
