Agent ubio ženu u Mineapolisu

Agent Američke imigracione službe (ICE) usmrtio je 37-godišnju ženu u Mineapolisu, državljanku Sjedinjenih Američkih Država, zbog čega je Federalni istražni biro (FBI) najavio istragu tog incidenta, dok ICE nastavlja operacije u gradu, prenose danas mediji.

Federalne vlasti tvrde da je Rene Nikol Gud (37) automobilom pokušala da pregazi agente dok su privodili ilegalne doseljenike, ali gradonačelnik Mineapolisa to osporava i traži da Imigraciona služba napusti grad, prenosi Bi-Bi-Si (BBC). Agent je neodgovorno upotrebio silu, što je dovelo do smrti jedne osobe, izjavio je gradonačelnik Džejkob Frej i uz psovke poručio službi ICE da napusti grad. Portparolka Ministarstva unutrašnje bezbednosti Triša Mek Laflin rekla je