Gradonačelnica Loznice u raspravi s meštanima, obećala struju za 72 sata

Beta pre 55 minuta

 Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić izjavila je danas, tokom rasprave sa meštanima lozničkih sela koja šest dana nemaju struju i vodu zbog kvarova izazvanih snegom, da će dobiti struju u naredna 72 sata.Meštani 20 lozničkih sela već nekoliko dana protestuju zbog toga što nemaju struju i vodu, a danas su se okupili ispred sportske hale u tom gradu, gde je održana sednica Štaba za vanredne situacije.

Oni su optužili nadležne da nisu reagovali na vreme da otklone te kvarove zbog čega traže ostavke čelnika.

Gradonačelnica Lukić je, nakon sednice Štaba, ispred sportskog centra upustila u raspravu s građanima, iznoseći obrazloženja zbog kojih kvarovi još uvek nisu otklonjeni.

Kazala je da je to "poslednja godina" da se dešavaju ovakvi problemi, dodajući da je više stotina radnika 24 sata na terenu i da rade na otklanjanju kvarova.

Aktivista udruženja Ne damo Jadar Zlatko Kokanović pitao je gradonačelnicu da li će podneti ostavku ako struja ne stigne za 72 sata, ali mu ona nije direktno odgovorila na to pitanje.

Među predstavnicima uprave grada i nadležnih službi koji su učestvovali na sednici Štaba, ispred Sportskog centra, bila je i ministarka privrede Adrijana Mesarović.

(Beta, 09.01.2026)

