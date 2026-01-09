Gradonačelnica Loznice u raspravi s meštanima, obećala struju za 72 sata

Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić izjavila je danas, tokom rasprave sa meštanima lozničkih sela koja šest dana nemaju struju i vodu zbog kvarova izazvanih snegom, da će dobiti struju u naredna 72 sata.

Meštani 20 lozničkih sela već nekoliko dana protestuju zbog toga što nemaju struju i vodu, a danas su se okupili ispred sportske hale u tom gradu, gde je održana sednica Štaba za vanredne situacije. Oni su optužili nadležne da nisu reagovali na vreme da otklone te kvarove zbog čega traže ostavke čelnika. Gradonačelnica Lukić je, nakon sednice Štaba, ispred sportskog centra upustila u raspravu s građanima, iznoseći obrazloženja zbog kojih kvarovi još uvek nisu