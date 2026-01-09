"Struja u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu u naredna 72, u Majdanpeku za 1 sat": Obraćanje ministarke Mesarović povodom vanredne situacije

POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović obratila se sa gradonačelnicom Loznice povodom trenutne situacije u tom gradu.

Foto: Tanjug Na samom početku obratila se gradonačelnica Loznice povodom situacije u tom gradu koja je istakla da je zbog snežnih padavina najviše problema bilo sa električnom energijom. - Istog dana, odnosno 4. januara po dobijanju operativnih podataka od RHMZ i Sektora za vanredne sitaucije imali smo prvu sednicu štaba za vanredne sitacije gde smo analizirali stanje na terenu a odmah nakon toga i progralsili vanrednu sitaciju na teritoriji grada Loznice - istakla