Lukić: Situacija sa vodosnabdevanjem Loznice i vodostajem Drine danas stabilna

Euronews pre 27 minuta  |  Autor: Tanjug
Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić izjavila je da je u tom gradu danas situacija sa vodosnabdevanjem i vodostajem Drine stabilizovana i dodala da se očekuje stabilizacija sa snabdevanjem električne energije u roku od 72 sata.

Lukić je u izjavi podsetila da su u noći između 3. i 4. januara, naročito tokom 4. januara, grad Loznicu zadesile obilne snežne padavine koje su dovele do niza problema, kao i da su najveće probleme od samog početka imali sa napajanjem električne energije. "Istog dana, odnosno 4. januara, po dobijanju operativnih podataka od Republičkog hidrometeorološkog zavoda i Sektora za vanredne situacije, imali smo prvu sednicu Štaba za vanredne situacije, gde smo analizirali
