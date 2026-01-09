Nezapamćena scena u NBA ligi: "Idite kućama, ipak nećemo igrati"

Mondo pre 1 sat  |  Milutin Vujičić
Prethodne noći u NBA ligi odigrane su samo tri utakmice, a četvrta koja je bila najiščekivanija - ipak je otkazana.

Preciznije, susret Čikaga i Majamija je odložen do daljeg, nakon što su navijači praktično dva sata sedeli u "Junajted centru" i čekali da njihovi miljenici istrče na parket. Na kraju im je objašnjeno da ipak idu kućama, pošto parket nije u funkcionalnom stanju za košarku. Preciznije, utakmica je odložena zbog vlage na parketu, a uprkos pokušajima da se voda obriše - to na kraju nije pošlo redarima za rukom. Ovo je prvi put još od 2017. godine da je utakmica
