Predsednik Kolumbije: Postoji realna pretnja od vojne akcije SAD

Politika pre 2 sata
Predsednik Kolumbije: Postoji realna pretnja od vojne akcije SAD

Petro upozorava da bi američka intervencija ugrozila mir u Kolumbiji

Kolumbijski predsednik Gustavo Petro izjavio je danas da da veruje da sada postoji "realna pretnja" od vojne akcije SAD u Kolumbiji. "Trampove izjave predstavljaju stvarnu pretnju. Perspektiva uklanjanja pretnje zavisi od tekućih razgovora", rekao je Petro u izjavi za BBC, navodeći primer gubitka Paname u 20. veku. Na pitanje kako bi se Kolumbija branila u slučaju američkog napada, Petro je rekao da bi "više voleo da to bude dijalog", napominjući da se na tome
