U Loznici protest grupe građana zbog situacije sa električnom energijom

LOZNICA - U Loznici se danas okupila grupa građana, protestujući zato što već šest dana, zbog obilnih snežnih padavina koje su pogodile taj kraj, struju i vodu imaju samo povremeno.

Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić rekla je okupljenim građanima da se očekuje da će struja stići u Loznicu i okolna sela u naredna 72 sata, ako ne bude dodatnih problema zbog padavina i navela da će na proleće biti rađena rekonstrukcija mreže kako se situacija ne bi ponovila, prenosi RTS. Ona je ukazala da ljudi na terenu rizikuju živote kako bi rešili situaciju sa snabdevanjem strujom i navela da stižu agregati. Lukićeva je okupljenim građanima rekla da su u